Later deze week neemt de zonkracht toe en wordt UV-index 4 bereikt. Een onbeschermde en gevoelige huid kan bij deze zonkracht al na een half uur verbranden. "Omdat het niet warm is, wordt de kracht van de zon in het voorjaar vaak onderschat," klinkt het bij Meteovista. Daarom waarschuwt het om vanaf vrijdag zeker zonnebrandcrème te gebruiken zodat je volop kan genieten van het mooie weer. De krachtige aprilzon zorgt namelijk ook voor de aanmaak van vitamine D. De komende tijd is het zonnig lenteweer en doordat de zon krachtiger wordt neemt het risico op verbranden toe. Vanaf vrijdag stijgt de UV-index van 3 naar 4. Deze zonkracht wordt behaald tussen 12 en 15 uur. In de ochtend en later in de namiddag is de zonkracht lager. Dit betekent dat een onbeschermde en gevoelige huid bij deze zonkracht al na een half uur kan verbranden. Een minder gevoelige huid kan binnen één uur verbranden. Vrijdag en ook tijdens het weekend is het droog met flink wat ruimte voor de zon. Het is dan ideaal weer om buiten eropuit te trekken of in eigen tuin of op het balkon van de zon te genieten. Verbranden kan ook bij koud aprilweerOndanks de zonnige perioden is het door een schrale wind met 10-15 graden nog niet warm. Toch kan onze huid dan snel verbranden. De temperatuur en de zonkracht staan namelijk los van elkaar. De huid hoeft namelijk niet warm te zijn om te verbranden. De zonkracht wordt hierdoor in het voorjaar vaak onderschat, waardoor je flink kan verbranden zonder bescherming.Ook na het weekend is het rustig lenteweer met geregeld zonneschijn. In het noorden blijft het veelal bij zonkracht 4, maar in de zuidelijke regio’s wordt de zon nog wat krachtiger. Vooral ten zuiden van Samber en Maas kan volgende week zonkracht 5 worden bereikt. Wanneer de zon aan het begin van de namiddag het hoogst aan de hemel staat kan een onbeschermde huid bij zonkracht 5 na 20-40 minuten verbranden. Zonkracht als maat voor hoeveelheid UV-stralingDe zonkracht wordt hoofdzakelijk bepaald door de stand van de zon, de hoeveelheid bewolking en fluctuaties in de dikte van de ozonlaag. Weerkaatsing van zonlicht door bijvoorbeeld zand en water kan de zonkracht met 10 tot 20 procent verhogen.Voordelen van een hogere zonkracht: aanmaak van vitamine DEr is ook een positief effect van de krachtige aprilzon. Vanaf zonkracht 3 wordt door ons lichaam namelijk vitamine D aangemaakt. Deze vitamine is goed voor onze botten en weerstand. Voor de aanmaak van vitamine D is voor veel mensen 5 tot 15 minuten in de zon per dag al voldoende. Met zonkracht 4 kan een gevoelige huid zonder bescherming voldoende vitamine D aanmaken zonder te verbranden, maar ook met zonnebrandcrème wordt nog vitamine D aangemaakt. Het is eigenlijk altijd aan te raden om bij zonkracht 4 of hoger voor voldoende bescherming te zorgen, want ook als je niet verbrandt kan de huid beschadigen en verouderen door UV-licht. De komende tijd is bescherming bij blootstelling aan de zon langer dan een half uur of uur zeker nodig om een rode huid te voorkomen.