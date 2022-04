Pasen wordt opnieuw familiefeest: Limburgse restaurants volgeboekt

Na een wat weifelende start op Goede Vrijdag verloopt het paasweekend behoorlijk zonnig. Vooral zaterdag en zondag schijnt de zon uitbundig en is het gebruik van zonnebrandcrème aan te raden. Op paasmaandag komt het zonnig weer onder druk te staan en is zelfs kans op een bui in het westen. Dit weekend eindigt de paasvakantie en dat gaat gepaard met prima voorjaarsweer. Goede Vrijdag start met veel ochtendgrijs. Gaandeweg de dag breekt de zon steeds meer door. Het wordt 17 tot 19 graden. Aan zee blijft het kwik steken op 14 graden door een frisse noordenwind. Zonovergoten dagenZaterdag en zondag verlopen beiden zonovergoten. Zaterdag zien we in de namiddag hier en daar stapelwolken. Op zondag is er naast een paar stapelwolken ook wat hoge bewolking aanwezig. Desondanks kunnen we op beide dagen 10 of 11 uur zonneschijn verwachten.Ook de middagtemperatuur is beide dagen vergelijkbaar met zo’n 15 graden in de hogere delen van de Ardennen en 17 tot 19 graden in de rest van het land. ’s Nachts koelt het flink af met minima rond 3 graden en in de Ardense dalen en de Oostkantons een graadje vorst. Zonnebrandcrème niet vergetenDe zon schijnt op beide middagen met UV-index 4 en zondag rond 13:30 uur is zelfs eventjes UV-index 5 mogelijk. Zonder zonnebrandcrème kan de huid bij zonkracht 4 binnen 30-60 minuten verbranden bij. Bij zonkracht 5 is dit al in 20-40 minuten, afhankelijk van je huidtype.Paasmaandag meer wolkenOp maandag is het op de meeste plaatsen ook nog droog en vrij zonnig. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en in de namiddag en avond is er vooral in het westen kans op een bui. Het wordt 16 graden in de Ardennen en aan zee, tot 19 graden in Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Limburg.Na Pasen moet de temperatuur iets inleveren. Vanaf dinsdag komen de maxima waarschijnlijk uit op 13 tot 16 graden. Daarbij zijn er wat meer wolken en neemt de neerslagkans ook wat toe. De kans op een echt nat weertype blijft voorlopig echter zeer klein.Bron: Meteovista