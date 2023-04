Pelt wil verkeersveiligheid in dorpskernen verhogen met zone 30

Inwoners van Koersel zullen de komende maanden moeilijk in het centrum van Beringen geraken. De straat is afgezet tot eind augustus omdat de brug aan de Koerselsesteenweg in Beringen is afgebroken. Dit is de laatste brug in Beringen die verhoogd wordt. De aanpassing van alle bruggen is nodig omdat ze te laag zijn voor de doortocht van een elektrische trein met bovenleiding. De elektrificatiewerken zitten in de laatste rechte lijn en zullen in juni klaar zijn.