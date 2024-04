De eerste trajectcontrole in Beringen is vandaag actief gesteld. De stad voert meteen ook een nieuw boetebeleid in. Voor de eerste trajectcontrole wordt niet toevallig de Rijsselstraat gekozen. Op de populaire sluipweg tussen industrie en centrum wordt klassiek te snel gereden. In het algemeen zullen snelheidsovertredingen in Beringen in de zones 30 en 50 via een GAS-boete afgehandeld worden en dus niet langer via de politiediensten.