Peltse radiomaker rijdt met gocart van Hasselt naar Middelkerke

In Kuringen bij Hasselt is gisteravond een auto in het Albertkanaal beland. De bestuurster van de wagen viel vermoedelijk in slaap. De jonge vrouw kon zichzelf uiteindelijk wel in veiligheid brengen. De bezoekers van een pop-up-bar aan de overkant van het kanaal zagen het ongeval gebeuren. Zij verwittigden de hulpdiensten.