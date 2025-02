Plots schokkende beelden op Instagram: hoe bescherm je je kinderen?

In de nieuwe wandelzoektocht worden spelen en geschiedenis gecombineerd. Met de digitale zoektocht zet het lokaal bestuur van Sint-Truiden haar landschap in de kijker. Het is de eerste stad in Limburg die activiteiten via deze app aanbiedt. De app is interactief en maakt van de deelnemers speurneuzen Aan de hand van opdrachten en raadsels ontdek je de geschiedenis van de stad. Spelers verdienen doorheen het spel 'Toteez', dat zijn digitale munten die in te ruilen zijn voor kortingen bij lokale handelaars. Katrien Bomans, schepen van Toerisme, legt uit: “De app is een mooie aanvulling in ons toeristisch aanbod en biedt een andere beleving dan traditionele speurtochten. Totemus is een totaalpakket dat de unieke geschiedenis van Sint-Truiden onderstreept en tegelijk de lokale economie versterkt. Totemus brengt je niet alleen langs de gekende paden maar belicht bijvoorbeeld ook de burcht van Brustem en ons onroerend erfgoed. Bovendien brengen spelers zowel voor als na hun zoektocht vaak een bezoek aan de lokale winkels en horecazaken. Op die manier kunnen de lokale winkeliers ook een graantje meepikken.” Morgen is het startmoment met een challenge op sociale media, ’Ontdek Totemus & maak kans op een Shop & The City cadeaubon!’ Tijdens de wedstrijd, van 1 tot en met 9 maart 2025, worden er negen Shop & The City cadeaubonnen van 25 euro uitgedeeld aan de gelukkige winnaars.