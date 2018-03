Politie eist betaling voor boetes die niet verstuurd zijn

Een 33-jarige man die eind februari al gearresteerd werd na een winkeldiefstal, is afgelopen vrijdag opnieuw gevat in de Bocholterstraat in Bree. Dit keer gebruikte hij ook geweld tegen een bediende. De man werd vrijdag omstreeks 12 uur 30 in een doe-het-zelf winkel betrapt met gestolen producten. Een winkelmedewerker die hem probeerde tegen te houden, werd bedreigd met een breekmes. De bediende sprak op de man in en slaagde er zo in om hem staande te houden. In afwachting van de politie werd de man in een afzonderlijke ruimte geplaatst, waar hij de winkelbediende aanviel in een nieuwe poging om te vluchten. De medewerker kon de aanval ontwijken en raakte niet gewond. Politie CARMA nam de dertiger voor verhoor mee naar het politiecommissariaat. De dertiger uit Zonhoven komt in aanmerking voor meerdere winkeldiefstallen in verschillende gemeentes. Hij verbleef eind februari ook al een nacht in de cel na een winkeldiefstal in de Regenboogstraat in Bree. Toen kreeg hij enkele voorwaarden opgelegd en zou op korte termijn voor de rechtbank verschijnen. Naar aanleiding van de nieuwe feiten is de man vrijdagnamiddag voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die liet hem overbrengen naar de gevangenis.