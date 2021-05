Politie gaat extra controleren bij opening terrassen

*Er zit een stormloop aan te komen op de horecaterrassen bij de heropening op 8 mei. Volgens de voorspellingen stijgt het kwik op het einde van volgende week langzaam naar 18. Uitbaters van cafés en brasseries kijken ernaar uit. De meeste gastronomische restaurants houden hun terrassen dicht. *In Limburg zijn de thuisinentingen met het Johnson & Johnson-vaccin gestart. Dat gebeurt in Maasmechelen door de huisartsen en er is slechts één prik nodig. Wij gingen mee op pad. *Maar de vaccinaties verlopen veel te traag. We hinken in Europa flink achterop, zegt farmaspecialist en dokter Erik Buntinx uit Alken. Hij waarschuwt dat we nog tientallen jaren met het virus zullen af te rekenen hebben en dat het niet zomaar een griepje is dat voorbij gaat. *Bij De Lijn in Limburg staan 62 jobs op de tocht door het afschaffen van een op vier stopplaatsen. *En op de Maas worden kajakkers ingezet in de strijd tegen zwerfvuil.