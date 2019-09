Politie heeft taser stroomstootwapen tijdens proefproject van twee jaar geen enkele keer gebruikt

Tijdens verkeerscontroles betrapte de politie van Limburg Regio Hoofdstad een bestuurder die lachgas inhaleerde op heterdaad. Bij de controles op verschillende locaties reden 10 bestuurders onder invloed van alcohol en nog 5 bestuurders zaten onder invloed van drugs achter het stuur. In de nacht van vrijdag op zaterdag hield de politie Limburg Regio Hoofdstad controles op drie locaties in de politiezone: Kleine Hemmenweg (Zonhoven), N74 Richting Hasselt (Zonhoven) en Universiteitslaan (Diepenbeek). In totaal bliezen 300 van de 315 gecontroleerde bestuurders negatief. 10 bestuurders waren onder invloed van alcohol en 5 bestuurders zaten onder invloed van drugs achter het stuur. Bestuurder inhaleert lachgas tijdens rijdenZaterdag werden er ook snelheidscontroles gehouden op twee locaties in Halen: Diestersteenweg en Staatsbaan. In totaal hielden 859 van de 1.065 gecontroleerde bestuurders zich aan de maximum toegelaten snelheid. Tijdens deze controles werd een bestuurder op heterdaad betrapt terwijl hij lachgas inhaleerde. De gasfles werd door de politie Limburg Regio Hoofdstad in beslag genomen, het rijbewijs van de bestuurder werd tijdelijk ingetrokken en er werd een GAS-pv opgesteld. Onder invloed van drugs met baby in de wagenEen andere bestuurster werd onderschept terwijl ze onder invloed van verdovende middelen achter het stuur zat. Ze was in het bezit van een voorlopig rijbewijs en kon geen geldige verzekering voorleggen. Zij vervoerde op dat moment drie passagiers, waaronder een baby van 9 maanden in een kinderzitje dat niet correct werd bevestigd. De twee andere passagiers bleven alcohol drinken tijdens de controle. De nodige processen-verbaal werden opgesteld en het voertuig werd getakeld. Dronken bestuurder haalt politie inEven later werd een anonieme ploeg aan hoge snelheid ingehaald door een voertuig. Het voertuig werd uit het verkeer gehaald en na een controle bleek dat de bestuurder onder invloed van alcohol achter het stuur zat en in het bezit was van een voorlopig rijbewijs. Het voertuig was niet ingeschreven, gekeurd of verzekerd. De nodige processen-verbaal werden opgesteld en het voertuig werd getakeld.