Afgelopen weekend heeft de politie Limburg Regio Hoofdstad een vrouw opgepakt in de Hasseltse binnenstad, die ervan verdacht wordt verschillende diefstallen te hebben gepleegd. De verdachte, een 23-jarige Bulgaarse vrouw, had meerdere gestolen spullen op zak. Zaterdagnamiddag werd een politieploeg in de Hasseltse binnenstad aangesproken door een vrouw die het slachtoffer was geworden van een gauwdiefstal. Haar gsm werd uit haar handtas gestolen. Door middel van camerabeelden kon het gauwdiefstallenteam een verdachte opsporen en uiteindelijk ook inrekenen in de Demerstraat. Mobiele telefoons in bh De verdachte, een 23-jarige Bulgaarse vrouw, had verschillende gestolen spullen op zak: drie gsm’s, geld en goederen uit meerdere winkels. De gsm’s had ze verborgen in haar bh. De vrouw werd gedagvaard via de procedure snelrecht. Zij zal zich binnen enkele weken voor de rechtbank moeten verantwoorden.