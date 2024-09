Politie LRH centraliseert in satellietbus alle dronebeelden van heel het EK-evenement

De klusjesman en de ex-vrouw van zakenman Marcel Van Hout moeten zich dan toch voor een volksjury verantwoorden voor de moord op de 51-jarige Peltenaar. De advocaten van de ex-vrouw probeerden een assisenproces te voorkomen, maar dat is niet gelukt. In november 2017 werd de Peltse zakenman dood aangetroffen in de keuken van zijn villa. De man werd doodgeschoten. Er werd niet ingebroken in de villa. En de camerabeelden waren verdwenen. De politie heeft al snel de ex-vrouw en de klusjesman in het vizier. Zij zouden ook een affaire gehad hebben. Twee jaar na de moord, bekent de klusjesman uit Diepenbeek dat hij Van Hout doodschoot. In opdracht van de ex-vrouw van het slachtoffer. Zij ontkent nog steeds. De advocaten van de ex-vrouw hoopten een assisenproces te vermijden. Ze vinden dat de redelijke termijn om voor een volksjury te verschijnen, verstreken is. Bovendien hekelen ze het feit dat een speurder hun cliënt onomwonden verantwoordelijk noemde voor de moord op haar ex. Het vermoeden van onschuld werd hier geschonden, zeggen ze. Assisenvoorzitter Jo Daenen is het niet eens met de verdedigende partij. Het assisenproces zal starten op 4 oktober.