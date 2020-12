Politie LRH schreef dit jaar 540 boetes uit voor mensen die onterecht op gehandicaptenparking parkeren

Afgelopen weekend werd er ingebroken in een handelszaak in Koersel, bij Beringen. De dader ging aan de haal met geld uit de kassa en kon ook een deel elektronische toestellen buit maken. De politie kwam al snel een 18-jarige verdachte op het spoor. Op zondag 29 november bleek dat er de voorafgaande nacht was ingebroken in een handelszaak in de Pieter Vanhoudtstraat in Koersel-Beringen. De kassa was er opengebroken en er bleken verschillende GSM-toestellen, koptelefoons, enz. verdwenen te zijn. Een interventieploeg van de lokale politie deed de vaststellingen en liet het labo van de federale politie ter plaatse komen om een sporenonderzoek uit te voeren. Geen spoor van verdachteAl snel kwam een 18-jarige Beringenaar in beeld als verdachte. Tijdens een huiszoeking bij hem thuis werden extra aanwijzingen gevonden dat hij de dader van de inbraak zou kunnen zijn. De jongeman kon echter niet aangetroffen worden en bleef op te sporen. Verdachte betrokken bij vechtpartijOp maandag 30 november omstreeks 16.50u meldde een wijkinspecteur dat hij was uitgekomen op een vechtpartij op de Koolmijnlaan in het centrum van Beringen. De toegesnelde politieploegen stelden ter plaatse vast dat één van de betrokkenen bij de vechtpartij de 18-jarige Beringenaar was, die gezocht werd als verdachte van de inbraak van zondag. Verdachte vezet zich bij arrestatieToen de politie wilde overgaan tot het boeien van de jongeman, verzette hij zich hevig tegen zijn arrestatie. Hij spuugde hierbij een politie-inspecteur in het aangezicht. De jongeman werd meegenomen naar het politiebureel. Hij ontkende er elke betrokkenheid bij de inbraak, maar gaf wel het spugen en de weerspannigheid toe. De jongeman werd woensdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Hasselt, die besliste hem aan te houden en over te laten brengen naar de gevangenis.