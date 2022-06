Minister van mobiliteit Lydia Peeters investeert in extra fietstelpalen over heel Vlaanderen. Elke provincie krijgt 12 meetlocaties, vandaag werd de eerste fietstelpaal in As officieel voorgesteld. Het is enerzijds de bedoeling om fietsers te stimuleren en daarnaast ook de data bij te houden van hoeveel fietsers er passeren.