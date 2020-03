Politie LRH wil dat NMBS camerabeelden stationsbuurt Hasselt deelt

In Greenville in Houthalen wordt vanavond de eerste van vijf reizende infomarkten rond de Noord-Zuid gehouden. Er liggen zeven alternatieven voor wat uiteindelijk de oplossing voor de al meer dan 40 jaar aanslepende mobiliteitsproblemen in Houthalen-Helchteren moet worden. Wat voorligt zijn drie scenario's voor de doortocht en telkens twee via een Oostelijke en een Westelijke omleiding. Volgend jaar volgt de beslissing. Burgers kunnen hun op- en aanmerkingen uitspreken. Dat moet in het voorjaar van 2021 uitmonden in één breed gedragen voorstel aan de Vlaamse regering.