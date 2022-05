Zonet is in de Muziekodroom in Hasselt Vuurdoop van start gegaan. Dat is een festival dat volledig georganiseerd is door de studenten van PXL-Music. Niet enkel de muzikanten studeren aan de hogeschool, maar ook de techniekers en de omkadering volgen er hun opleiding. Via Vuurdoop willen ze aan de buitenwereld tonen wat ze in hun mars hebben.