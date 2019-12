Politie waarschuwt voor oplichting met verzendkosten van bpost

"Ik vrees dat er nog meer drugsdoden zullen vallen in Limburg". Dat zegt procureur Guido Vermeiren in zijn eindejaarsgesprek met TV Limburg dat voor één keer niet live is, maar eerder dit weekend vooraf werd opgenomen. In oktober ontplofte in Bilzen een labo voor crystal meth. De zware harddrug is in opkomst en is vele malen krachtiger en verslavender dan andere synthetische amfetamines. De procureur denkt dat er in 2020 niet enkel in de drugslabo's dodelijke slachtoffers zullen vallen, maar hij vreest zelfs voor de levens van druggebruikers of mensen die in de omgeving van zo'n labo wonen. Volgens de procureur vonden het afgelopen jaar in onze provincie ook meer dan 30 afrekeningen in het drugsmilieu plaats.