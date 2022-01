De broer van de 12-jarige dader die gisteren een wijkagent neerstak, is geen onbekende voor het parket. De jongeman pleegde 3 jaar geleden een gewapende overval op een krantenwinkel in Overpelt. Hij was toen amper 14 jaar oud. De nu 17-jarige jongeman moet zich vandaag verantwoorden voor de jeugdrechter. Hij wordt beticht van bendevorming. Op 19 december 2018 overviel de toen 14-jarige jongen samen met een kompaan de krantenwinkel in Overpelt. De twee waren gemaskerd en vielen de krantenwinkel binnen, ze bedreigden de winkelbediende met een wapen. De winkeluitbater, die in de ruimte achter de winkel zat, merkte het gevaar tijdig op en greep kordaat in. Hij overmeesterde één van de overvallers en hield hem in bedwang tot de politie arriveerde. De tweede overvaller wist met de buit te ontkomen, maar kon al snel worden ingerekend.