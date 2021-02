Pollenseizoen is gestart: klachten van hooikoorts lijken sterk op coronasymptomen

De dalende trend die zich vorige week nog toonde in de coronacijfers lijkt voorbij te zijn. Zowel het aantal besmettingen als de ziekenhuisopnames stijgen al enkele dagen op rij in Limburg. Het is al de zevende dag op rij dat het gemiddelde aantal besmettingen op weekbasis in onze provincie toeneemt. Waar vorige week nog gemiddeld 764 Limburgers positief testten op COVID-19, zijn er dat vandaag weer 1.000. En ook het aantal ziekenhuisopnames neemt weer toe. Vandaag liggen er 115 coronapatiënten in de Limburgse ziekenhuizen, afgelopen vrijdag waren er dat nog 94. 23 patiënten liggen op de afdeling intensieve zorgen. Het aantal overlijdens blijft schommelen rond een gemiddelde van 1 à 2 overlijdens per dag. Van 16 tot en met 22 februari overleden er 8 Limburgers aan het coronavirus. Momenteel heeft onze provincie een besmettingsgraad van 1,088. Het huidige reproductiegetal is terug boven 1 geklommen, wat aangeeft dat de epidemie nog in hoge mate circuleert in onze provincie.