Populariteit darts piekt tijdens WK

Naar de sport. Voor Thomas Martens moet 2024 het jaar van de doorbraak worden. De rallypiloot uit Hasselt wordt 18 in juni en dat wil zeggen dat hij vanaf dan ook officieel deel mag nemen aan wedstrijden. Overmorgen vertrekt hij naar Finland, daar bereidt hij zich voor op een belangrijk seizoen. In Finland zal hij als eerste Belg ooit deelnemen aan het nationaal kampioenschap. Zijn eerste afspraak op Belgische bodem is eind juni in de Rally van Ieper.