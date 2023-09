Procedure vermiste personen met dementie

Infectieradar, het platform van UHasselt en UAntwerpen waarop burgers wekelijks symptomen van infectieziekten online kunnen melden, spoort belangrijke signalen en trends rond de verspreiding van virussen tot enkele weken vroeger op. En dat dus nog voor de meeste patiënten aankloppen bij huisartsen. Dat blijkt uit nieuwe analyses van de data van infectieradar en Sciensano. "Met Infectieradar hebben we dus een sterke tool om de verspreiding van virussen en infectieziekten nog beter te kunnen opvolgen", zegt prof. dr. Niel Hens (UHasselt/UAntwerpen). Infectieradar gaat deze week opnieuw van start en roept de hulp in van burgers uit heel België. De uitbraak van de coronacrisis drukte ons allemaal met de neus op de feiten: een infectieziekte kan zich op heel korte tijd op grote schaal verspreiden, zeker wanneer veel besmette mensen slechts milde symptomen vertonen. Het is daarom belangrijk om de verspreiding van infectieziekten en virussen van nabij op te volgen, om zo tijdig maatregelen te nemen. Universiteit Hasselt en Universiteit Antwerpen lanceerden daarom in 2021 Infectieradar.be. Een platform waarop burgers één keer per week online gevraagd worden of ze symptomen van infectieziekten (koorts, hoofd- of keelpijn,…) hebben. Trends sneller opmerken"Het ingeven van symptomen op Infectieradar.be is heel laagdrempelig en kost slechts een paar minuten tijd. Toch levert het de wetenschap heel wat belangrijke informatie op", zegt prof. dr. Niel Hens (UHasselt/UAntwerpen). "De data die we de afgelopen jaren hebben verzameld, hebben we naast de data van Sciensano afkomstig van huisartsen en laboratoria gelegd. De resultaten geven een eerste indicatie dat Infectieradar tot enkele weken eerder trends in gezondheidsklachten kan oppikken. Dat komt omdat mensen niet meteen bij milde symptomen naar de huisarts gaan, en sommigen zullen ook helemaal niet naar de huisarts gaan. Met Infectieradar hebben we dus een goede tool om de evolutie van infectieziekten vroegtijdig in kaart te brengen en zien we snel wat de huidige situatie in België is."Nieuwe startNa een korte zomerpauze gaat infectieradar.be deze week opnieuw van start. "We roepen burgers opnieuw op om deel te nemen en symptomen door te geven. Dit jaar willen we ons binnen het grotere Europese VERDI project, waar Infectieradar.be onder valt, ook nog meer focussen op kinderen en zwangere vrouwen. Dus zeker hier doen we een warme oproep om je te registreren, want naast jezelf kan je ook symptomen van je kinderen doorgeven", zegt Lisa Hermans, coördinator van Infectieradar.be.Daarnaast zullen de onderzoekers dit jaar ook voor het eerst burgers bevragen over hun sociale contacten. "Corona heeft iedereen duidelijk laten zien dat de verspreiding van infectieziekten en de sociale contacten die we hebben, gelinkt zijn. Deze kennis zal zeker helpen om die verspreidingen van infectieziekten en virussen nog beter in kaart te brengen", zegt Lisa Hermans.