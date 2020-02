PXL investeert 16 miljoen euro in nieuw schoolgebouw in Hasselt

In september 2021 kunnen Limburgse jongeren starten aan een nieuwe opleiding in het secundair onderwijs 'Defensie en Veiligheid'. Het doel is om militairen aan te trekken, omdat volgend jaar meer dan 11 000 militairen met pensioen gaan. In het Sint-Franciscuscollege in Heusden-Zolder bestaat nu al de opleiding Integrale veiligheid die de leerlingen voorbereidt op een loopbaan bij de politie of brandweer.