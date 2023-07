Racing Genk verliest oefenwedstrijd van PAOK Saloniki met 3-2

door Tom Kums

Racing Genk heeft gisteren de oefenwedstrijd tegen PAOK Saloniki met 3-2 verloren. Genk kwam eerst 3-0 achter, maar knokte zich wel terug in de wedstrijd. Voor Genk is het de eerste nederlaag in de voorbereiding, maar zwaar zal er niet getild worden aan het verlies. Genk is deze week op oefenkamp in Venray om de basis te leggen voor het nieuwe seizoen. De wedstrijd werd gespeeld in Swolgen in Nederlands-Limburg en was live te volgen op TV Limburg.