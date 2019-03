De openbare aanklager eist negen maanden cel voor de man die cannabisolie leverde aan de ongeneeslijk zieke Sofie uit Maasmechelen. Op dit moment is de vader van Sofie in de correctionele rechtbank in Antwerpen aan het getuigen over hoe de cannabisolie het leven van zijn dochter heeft gered. Zonder de olie krijgt Sofie tien zware epilepsieaanvallen per dag. Meer info in het TVL-Nieuws om 12 uur 30.