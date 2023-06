Voor heel wat Limburgse studenten is de blokperiode gestart. Om met dit mooie weer met je neus in de boeken te zitten, is niet ideaal. Daarom voorziet de stad Hasselt eenmalige unieke blokplaatsen om het studeren wat aangenamer te maken. Vandaag is het de beurt aan Plopsa Indoor in Hasselt. Daar zijn 25 studeerplekken voorzien én de attracties dienen als de ideale blokpauze.