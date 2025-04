Recordaantal overnachtingen in Limburg deze paasvakantie

Tot ergernis van werkgevers schroeft Vlaams minister van Werk Zuhal Demir (N-VA) het aantal knelpunt­beroepen waarvoor vlotte arbeidsmigratie van buiten de EU mogelijk is terug van 29 naar 23. Onder meer vrachtwagenbestuurders, buschauffeurs en installateurs van sanitair ver­dwijnen van de lijst. Dat blijkt uit het ontwerp van ministerieel besluit dat De Tijd kon inkijken. Vorig jaar reikte de overheid een recordaantal van bijna 19.000 gecombineerde werk- en verblijfsvergunningen uit voor werknemers van buiten de EU, bijna 70 procent meer dan het ­gemiddelde van de vijf jaar ervoor. MigratielijstDemir wil dat cijfer omlaag krijgen door te knippen in de 'migratielijst'. Als een beroep op die lijst staat, hoeven werkgevers die een werkkracht naar Vlaanderen willen halen niet eerst de eigen ­arbeidsmarkt af te speuren. De overheid legt immers op dat werkgevers eerst negen weken in ons land of elders in de EU naar een geschikt profiel zoeken. 11 beroepsgroepen geschraptVan de lijst van 29 beroeps­groepen schrapt ze er 11, waar­onder vrachtwagenbestuurder, ­autocar- en autobuschauffeur, ­installateur van sanitair, slager, warme bakker, boormachinist, ­installateur van liften en vloerder-tegelzetter. Tegelijk voegt ze vijf beroepen toe, zoals asbestverwijderaar, in stallateur van ­data­communicatie­netwerken en 'operator installaties' in de chemie.