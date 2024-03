door Niels Christiaens

De kwalificatie van de nationale handbalmannen voor het WK in 2025 is wel heel ver weg. De Red Wolves verloren in Hasselt gisteravond van Italië met 25-29. Het is maar de vraag of die achterstand van vier doelpunten zondag tegen de Azzuri kan worden goedgemaakt. Want dat is nodig om de beslissende kwalificatieduels tegen Montenegro af te dwingen.