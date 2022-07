Reeks Jongeren en Welzijn: Hasselt lanceert podcast tegen eenzaamheid

In de laatste aflevering van onze reeks over jongeren & welzijn stappen we vandaag het OverKop-huis in Genk binnen. In zo'n OverKop-huis kan je als jongere tot 25 jaar leuke activiteiten doen of gewoon chillen. Het is een veilige plek voor jongeren waar ze ook een beroep kunnen doen op professionele therapeutische hulp. Genk opende vijf jaar geleden als eerste in onze provincie, intussen zijn er al OverKophuizen in zeven Limburgse gemeenten. Koning Filip verwees in zijn boodschap van 21 juli nog naar het luisterend oor dat jongeren meer dan ooit nodig hebben: in de OverKophuizen vinden ze dat bij de jongeren zelf.