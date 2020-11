Nu de horeca al lang op slot is en dit jaar wellicht niet meer zal opengaan, verwennen Limburgers zich thuis eens te meer. Ons koopgedrag in de supermarkt, bij de slager en in de drankenhal is veranderd nu we niet meer op café en restaurant mogen. We gunnen onszelf een betere fles wijn en een lekkerder streekbier. De champagnes kunnen niet langer bewaard en gaan aan spotprijzen de deur uit. Limburgs marktleider in whiskeys Broekmans in Zolder draait een boerenjaar.