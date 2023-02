De Vlaamse regering versoepelt voor bedrijven de voorwaarden om energiesteun aan te vragen. Van de 125 miljoen die daarvoor voorzien was, is maar 5 miljoen euro uitgegeven. Voka Limburg drong aan op een aanpassing van de steunmaatregel, want de energiefacturen blijven een grote last voor de ondernemingen, ondanks de daling van de elektriciteits- en gasprijs. De steun was vooral bedoeld voor grote energie-intensieve bedrijven, maar in de praktijk zijn het de kleintjes, zoals de horeca en de detailhandel, die er een beroep op doen.