Schlagerfestival niet uitgesteld maar afgelast

Liefhebbers van design kunnen binnenkort hun hart ophalen in de Genkse C-mine. Daar begint volgende week de tentoonstelling 'Victor Papanek: The Politics of Design'. De tentoonstelling is een overzichtsexpo van de overleden designer Victor Papanek, een van de bekendste namen in zijn vak en een gezamenlijk initiatief van Z33 en C-Mine. Wij konden al een kijkje gaan nemen.