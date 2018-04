Scholieren Kindsheid Jesu gaan les volgen op de Corda Campus

De leerlingen van het Wico Sint-Hubertuscullege in Neerpelt voeren opnieuw actie tegen de geplande hervormingen. Deze keer houden ze een stil protest. De leerlingen maakten banners met leuzes: "Waar is ons recht van spreken?" en plakten symbolisch hun monden dicht. Zo willen ze uitdrukken dat ze zich gepasseerd voelen. De leerlingen worden naar eigen zeggen niet gehoord of serieus genomen door het schoolbestuur. De twee Wico-campussen in Overpelt en in Neerpelt worden samengevoegd. Het Sint-Hubertuscollege wordt omgevormd tot een autonome eerstegraadsschool waarna de leerlingen verhuizen naar een domeinschool. Het is niet de eerste keer dat de leerlingen actie voeren tegen de herstructurering. Enkele ouders dienden zelfs al een klacht in tegen het schoolbestuur.