De stad Peer begint volgende maand met de ontruiming van een 40-tal graven. Het zijn allemaal graven waarvan de concessie verlopen is, en ook niet verlengd wordt. De ontgravingen zijn nodig om plaats te maken op de begraafplaatsen, zodat ook in de toekomst mensen nog in eigen dorp begraven kunnen worden. Het kerkhof in Kleine Brogel is het eerst aan de beurt, daar starten de werken op 10 juni. Daarna volgen ook de andere begraafplaatsen in Peer.