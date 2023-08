Sensoren en infraroodcamera's waarschuwen wanneer Limburgse fietspaden te glad worden

Buschauffeurs van De Lijn hebben deze ochtend spontaan het werk neergelegd in de stelplaatsen van Lanaken en Tongeren. Daardoor is het busverkeer in die regio ernstig verstoord. Onder de chauffeurs heerst ontevredenheid over de dienstenregeling. In Lanaken is deze ochtend geen enkele bus uitgereden. Ook in Tongeren is er hinder op het openbaar busvervoer. De Lijn is in onderhandeling met de vakbonden. Door de stakingsactie rijden er voorlopig minder bussen in de regio Tongeren, Maasmechelen, Maastricht en Hasselt. Reizigers vinden meer informatie op de website van De Lijn: www.delijn.be