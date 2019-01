Slechts 1 op 4 jongeren gaat jaarlijks naar tandarts

Na de kerstvakantie zullen we ook in Limburg een griepepidemie krijgen. Vandaag is het aantal griepgevallen nog te beperkt. Maar als straks de school opnieuw begint en we elkaar kussen op de talrijke nieuwjaarsrecepties, morgen we een opstoot verwachten. Er is één geluk, zegt dokter Luc Hendrix uit Bilzen: er is massaal gevaccineerd.