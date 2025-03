- De Federale Gerechtelijke Politie Limburg nam vorig jaar een recordbedrag van 30 miljoen euro in beslag.- Vanuit een gloednieuwe afstandsbedieningscentrale in Hasselt worden alle sluizen op het Albertkanaal bediend.- Het tandartsentekort in Limburg is groter dan ooit. Er is een algemene patiëntenstop en de wachtlijsten zijn eindeloos.- Het was vandaag Bednet Pyjamadag: de jaarlijkse campagne om zieke leerlingen te steunen. We volgen mee les met Aymane in Genk en zwemmen in pyjama in Bilzen.- En met Racing Genk - Union spelen morgen de twee beste clubs van 2025 tegen elkaar op de laatste speeldag van de reguliere competitie.