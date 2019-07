Solden matig succes, lingeriewinkels deden het uitstekend

Artisanale bakker is in Limburg een alsmaar sneller uitstervend beroep. De binnenstad van Hasselt telt amper nog drie warme bakkers. En dat komt omdat men meer geneigd is om een brood mee te nemen van de supermarkt. Daar is een brood goedkoper én men moet minder moeite doen. Warme bakker 'Depaifve' in de Minderbroederstraat in Hasselt merkt die problematiek ook op.