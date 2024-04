De 24-jarige man die een dakloze uit Molenbeersel in elkaar stampte, riskeert 8 jaar cel. De Tongerse procureur spreekt over een moordpoging. Voor een tweede verdachte is de internering gevraagd. Hij filmde het zinloze geweld en bracht ook enkele slagen toe. De feiten dateren van 11 december 2021. De toen 74-jarige dakloze man ging naar de Lourdeskapel in Molenbeersel om te slapen. Maar onderweg werd hij in elkaar geslagen en gestampt door twee dronken vrienden. Ze filmen het zinloze geweld en delen het in WhatsApp- en Facebookgroepen. Het slachtoffer vond uiteindelijk hulp in een nachtwinkel. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht met schaafwonden, een gekneusde neus en bloedingen. De man had nog geluk dat hij niets gebroken had. Het vonnis volgt op 16 mei. Het slachtoffer is eind maart dit jaar overleden.