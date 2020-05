Spoorwegbeheerder Infrabel bereidt zich voor op extra drukte

Goed nieuws voor wie met de auto wil leren rijden, maar die plannen even on hold moest zetten door de coronacrisis. Vanaf 11 mei gaan de rijscholen en opleidingscentra geleidelijk opnieuw open. Dat zegt minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld). Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) heeft via een ministerieel besluit beslist om de rijscholen en de opleidings- en examencentra op een veilige manier en gefaseerd te laten starten. Om de opgelopen achterstand bij de diverse centra weg te werken, krijgen alle kandidaatbestuurders extra tijd tot op het einde van het jaar om hun rijexamen af te leggen of te voldoen aan hun verplichting van het terugkommoment. Jaarlijks worden er een 205.000 theorie- en 145.000 praktijkexamens afgelegd in de examencentra in Vlaanderen. Door de coronamaatregelen was dit niet meer mogelijk sinds 16 maart en werden er ook geen lessen meer gegeven in de opleidingscentra. Dit betekent dat er voor de maanden maart en april een inhaalbeweging moet gemaakt worden van ruim 21.000 examens. Dit is een heel organisatie en vereist duidelijke afspraken. "Door de enorme achterstand bij de examencentra en opdat iedereen de kans zou krijgen om een examen af te leggen of de opleiding te voltooien, wordt er nu een extra uitstel verleend tot 31 december 2020. Bij ons vorig besluit gaven we alle kandidaatbestuurders al een extra periode van 4 maanden, maar diegene wiens attest (bv. een voorlopig rijbewijs of een attest theoretisch examen) verliep kort na het einde van de noodmaatregel, viel alsnog uit de boot. Vandaar deze aangepaste regeling waarbij iedereen wiens attest vervalt tussen 16 maart en 31 december 2020 een verruiming krijgt in tijd om de specifieke examens af te leggen. De ruimere spreiding in de tijd geeft ook meer mogelijkheden aan de opleidings- en examencentra," zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) . Rijopleidingscentra/rijscholenDeze kunnen opstarten met ingang van 11 mei en kunnen dus opnieuw rijlessen geven, rijgeschiktheidsonderzoeken uitvoeren, nascholingscursussen en terugkommomenten organiseren. Rijscholen en opleidingscentra hebben de mogelijkheid om later herop te starten indien de interne organisatie dat vereist. De geldigheid van volgende zaken wordt verlengd tot 31 december 2020 wanneer die vervallen tussen 16 maart en 30 december: Het resultaat van het theorie-examen De geldigheid van de gevolgde lessen bij een erkende rijschool De geldigheid van een geslaagd examen op privéterrein Als de termijn waarin je het terugkommoment moet volgen, eindigt in de periode van 16 maart 2020 tot en met 31 juli 2020, dan wordt de termijn waarbinnen je het kan volgen, verlengd tot 31 december 2020. Moest je het terugkommoment volgen voor 16 maart, maar heb je dat niet gedaan? Dan krijg je normaal gezien een tweede termijn van twee maanden toegewezen en betaal je een toeslag van 51 euro. Die tweede termijn wordt nu ook verlengd tot 31 december 2020. Het verplichte terugkommoment wordt ook opnieuw gegeven vanaf 11 mei. Rijscholen en opleidingscentra hebben de mogelijkheid om later herop te starten indien de interne organisatie dat vereist. RijexamencentraVanaf 18 mei worden opnieuw volgende rijexamens georganiseerd voor: Het theorie-examen Praktijkexamens categorieën AM en A: bromfiets, en motoren vanaf 50 cc Praktijkexamens categorieën C en D: vrachtwagen, bus en autocar Herstelexamens. Dit moet je afleggen als een rechter dit oplegt in het kader van een rijverbod Ook de geldigheid van de volgende zaken wordt verlengd tot 31 december 2020 wanneer die vervallen tussen 16 maart en 31 december Vanaf 25 mei starten de praktijkexamens B, BE en G opnieuw op (Dit zijn examens voor personenwagens, ook met aanhangwagen, en voor landbouwvoertuigen).