Vandaag starten in Tokio de Olympische Spelen, maar voor één Limburger is dat een start in mineur. Triatleet Jelle Geens reisde niet af naar Japan na een positieve coronatest.Jelle Geens liep de besmetting voor alle duidelijkheid niet op in Japan. Hij testte een tijdje geleden al positief in Girona, in Spanje, waar hij woont en traint. Daardoor kon Geens niet afreizen naar Tokio waar in de nacht van zondag op maandag de triatlon op het programma staat. De 28-jarige triatleet legde intussen al opnieuw één negatieve test af en geraakt mogelijk wel nog op tijd klaar voor de mixed relay volgende week zaterdag. Dat is de gemengde aflossingsrace.