Staatssecretaris Zuhal Demir op familiebezoek in Genk

Het nieuws dat Zuhal Demir staatssecretaris is geworden heeft ook Turkije bereikt. Daar maken lokale media gewag van een PKK-sympathisant in de Belgische regering. Niets van aan, zegt Demir, die de verdachtmakingen beu is en de kritiek afdoet als een beschadigingsoperatie. Ze laat het hier niet bij en wil klacht neerleggen, zegt ze in een studiogesprek.