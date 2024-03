Kinderen met een zieke of gekwetste teddybeer konden vandaag terecht in het ziekenhuis Oost-Limburg in Genk. Daar konden ze hun favoriete knuffels toevertrouwen aan de goede zorgen van enkele studenten geneeskunde, verpleegkunde of biomedische wetenschappen. En dat in het zogenaamde TeddyBear Hospital. Het doel is om bij kinderen een stukje angst voor een dokter of een ziekenhuis weg te nemen.