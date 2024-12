Stafhouder Natascha Bielen: "Situatie in Hasseltse gevangenis is schrijnend, het gaat uit de hand lopen"

Op vraag van het parket in Limburg, afdeling Tongeren, verspreidt de politie volgend opsporingsbericht: In de nacht van zondag 8 december 2024 op maandag 9 december 2024 gebeurde tussen 00.20 en 00.30 uur een dodelijk verkeersongeval met vluchtmisdrijf in de Truyerstraat in Heers, ter hoogte van huisnummer 8. Een 76-jarige voetganger werd er voor zijn woning aangereden door een voertuig dat onmiddellijk is doorgereden. De onderzoekers zijn op zoek naar getuigen van dit ongeval. Ook wordt er gevraagd naar dashcam- of bewakingsbeelden uit de omliggende straten tussen 00.00 uur en 00.45 uur die nacht. Heeft u informatie over deze feiten, of bent u in het bezit van camera of dashcambeelden, neem dan contact op met de politie via opsporingen@police.belgium.eu. U kan ook getuigen via het gratis nummer 0800 30300. U kan het bericht nalezen op www.politie.be.