Steeds meer geweld tijdens inbraken in Limburg

Rond 11u vanmiddag werd een aanhoudende en indringende gasgeur gemeld in de omgeving van het oud gemeentehuis op de Grote Baan in Houthalen. Politie MidLim en Brandweer Oost-Limburg gingen ter plaatse. De brandweer stelde eveneens een gasgeur vast, maar uitgebreide metingen in de omgeving testten nergens positief op gas. Uit verder nazicht bleek de gasgeur van een graafmachine van een bosbeheerbedrijf te komen. De machine staat opgesteld in de buurt van de Delhaize in Houthalen-centrum. Door een defect aan de graafmachine wordt er een ongevaarlijke, naar gas-geurende olie gelekt. Burgemeester Alain Yzermans: “De eigenaar van de machine laat deze zo snel mogelijk weghalen. In tussentijd is het dus mogelijk dat er toch nog een gasgeur opgemerkt wordt. De brandweer bevestigt dat de olie en de geur volkomen ongevaarlijk zijn. Ongerustheid is dus niet nodig.”