Steven Vandeput en Willy Claes: 'Er is geen alternatief voor een regering zonder Vooruit'

Zorginstelling Sint Oda en Natuurpunt Pelt krijgen 188.000 euro aan Europese subsidies voor het project “Het Lindelsbos – een verZORGd landschap”. Het project heeft als voornaamste doel om het nieuwe Lindelsbos op Lindelhoeven in Pelt toegankelijk te maken voor de zorggebruikers van Sint Oda. Het gezamenlijk initiatief van Sint Oda en Natuurpunt Pelt werd zopas erkend en beloond met een Europese subsidie in het kader van het ‘Leader’-programma. Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling, waaraan ook Vlaanderen en de provincie Limburg hun financiële steun verlenen. Natuurlijk pad Het project wil nieuwe Lindelsbos in Pelt toegankelijk te maken voor de zorggebruikers van Sint Oda. Er komt ook een belangrijke component natuurbeleving en -educatie in voor. Daarom zal er een speciaal, natuurlijk pad in halfverharding voor rolstoelgebruikers aangelegd worden. Hierdoor wordt de natuur ook voor hen en hun begeleiders meer toegankelijk. Dit pad zal ook geschikt zijn voor gezinnen met kinderwagens en ouderen met mobiliteitsproblemen, zodat zij zonder obstakels door de natuur van de natuur kunnen genieten. Op het parcours zullen er rust- en ontmoetingsplekken voorzien worden, naast natuurbeleefelementen en educatieve informatieborden over cultuurhistorie, erfgoed en natuur. “We zijn ontzettend blij dat we deze financiële ondersteuning krijgen” vertelt voorzitter Eddy Conjaerts van Natuurpunt Pelt. “Dit maakt dat we onze droom van een goede samenwerking tussen de natuur- en de zorgsector versneld kunnen realiseren. Onze relatie met de grote, dynamische gemeenschap van Sint Oda was al uitstekend en we kunnen die nu omzetten in concrete realisaties”. Omliggende scholen Ook algemeen directeur Stijn Paesmans is erg tevreden met de erkenning van het project. ”Sint Oda is een gerenommeerd dienstencentrum voor mensen met een complexe en/of meervoudige beperking waarbij de verstandelijke beperking varieert van matig, ernstig tot diep. Onze organisatie telt vandaag meer dan 500 medewerkers en bijna net zoveel vrijwilligers voor zo’n 300-tal zorggebruikers op onze campus in Pelt. We gaan deze gemeenschap nu een nieuwe buitendienst kunnen aanbieden die gericht is op natuur en natuurbeleving. We kijken dan ook erg uit naar deze samenwerking met Natuurpunt.” Het initiatief zal zich ook richten tot de omliggende scholen van Sint-Elisabeth en de Corneliusschool. Met hen zal nagedacht worden over hoe hun bos- en natuuractiviteiten in deze nieuwe omgeving zullen kunnen ondersteund worden. 18 hectare bos Initieel omvat het werkterrein zo’n 18 ha bossen, met uitzicht op uitbreiding tot 30 ha. “Het gaat hier grotendeels om naaldbossen die door Natuurpunt Pelt zullen omgezet worden in gemengd bos, met vooral eiken, berken en beuken”, vertelt Eddy Conjaerts “Met deze bosomvorming streven we naar een nieuw type bos, dat ecologisch veel waardevoller zal zijn en ook klimaatrobuuster.” Er wordt momenteel een landschapsarchitect aangesteld die de komende maanden een gedetailleerde visie en een toekomstplan zal uitwerken. Hierin zullen alle belanghebbenden betrokken worden, ook de buurtbewoners. De uitvoering op het terrein is gepland voor na de zomervakantie van 2025.