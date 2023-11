Stormweer: Vurige Vijvers afgelast, parken gesloten

door Luc Moons

Limburg is in de greep van het stormweer. Omdat de krachtige windstoten tot 90 kilometer per uur, met rukwinden, langer aanhouden dan voorzien, neemt het stadsbestuur van het Genk het zekere voor het onzekere en is Vurige Vijvers vanavond afgelast. De bezoekers krijgen hun tickets terugbetaald. Overal in de provincie zijn voorzorgsmaatregelen getroffen. Maar het bleef bij kleine schade, hier en daar. Alles wat loszit, vastmaken of binnenhalen, is de boodschap. In Sint-Truiden zijn het stadspark en het Speelhof afgesloten tot 11 uur vanavond.