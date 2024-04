Nooit eerder waren zoveel werknemers één dag ziek. Dat blijkt uit cijfers van HR-dienstverlener Securex. De afschaffing van het ziektebriefje zit daar voor iets tussen. Sinds eind 2022 mogen personeelsleden in grotere bedrijven drie keer per jaar één dag ziek thuisblijven zonder doktersattest. Het aantal eendagsafwezigheden is toegenomen met 44 procent. Kleine ondernemingen tot 50 werknemers mogen wel nog een attest vragen. Werkgeversorganisatie Unizo is niet verrast over de stijging en vindt dat werkgevers zelf mogen beslissen of een ziektebriefje al dan niet nodig is.