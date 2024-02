Terugkommoment voor jonge chauffeurs bewijst nut volgens instructeurs

Is het dodelijk ongeval in Oudsbergen het gevolg van gsm-gebruik achter het stuur? Werd de 20-jarige bestuurder afgeleid door iets anders of werd hij onwel? Het is aan een verkeersdeskundige om uit te zoeken wat de oorzaak is van het ongeval dat deze namiddag op de Weg naar Opglabbeek een mensenleven kostte. Feit is dat de 20-jarige bestuurder helemaal van zijn baanvak week en in de andere rijrichting frontaal botste op een auto met daarin een 38-jarige moeder en haar twee kinderen van 5 en 9. De mama en haar kindjes raakten gewond. De jongeman die van zijn baan week, overleefde de klap niet.