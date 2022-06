Tiener die onterecht beschuldigd wordt van needle spiking op We R Young dient klacht in na haatberichten

Op het assisenproces over de liquidatie van Silvio Aquino is één van de broers Aquino uit de assisenzaal gezet door de voorzitter van het hof. Pasquale Aquino mag de rest van de dag de zaak niet meer volgen, omdat hij zich had uitgelaten in de richting van de beschuldigden. Het is al het zoveelste incident op het proces. In de zaak Aquino is de beslissende week begonnen met de pleidooien. De advocaten van de burgerlijke partijen vinden dat de 12-koppige jury de vijf beschuldigden moet veroordelen voor gijzeling met de dood tot gevolg. Enkele advocaten van de verdediging willen die tenlastenlegging afzwakken, waardoor hun cliënten een minder zware straf zouden kunnen krijgen.