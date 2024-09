Tranen op eerste schooldag bij kleuterschool 't Nieverke in Nieuwerkerken

De Bouwunie toonde zich recent tevreden omdat het aantal leerlingen in de Vlaamse bouwopleidingen opnieuw gestegen is tot het niveau van vijf jaar geleden. Het Spectrumcollege in Beringen zag vooral een enorme toename in de doorstromingsrichtingen. Met een toename van 9 naar 47 leerlingen kent het college een sterke groei in de bouwopleiding. "Er is niet één allesbepalende factor die voor die stijging heeft gezorgd," zegt Technisch Adviseur Bouw van het Spectrumcollege Tom Vranken. "Als ik er dan toch één factor uit moet halen, is het onze hedendaagse manier van lesgeven. Werkplekleren staat bij ons centraal, zo bouwen de vijfde-en zesdejaars elk schooljaar twee complete huizen." De richting wordt ook steeds populairder bij meisjes. In het Spectrumcollege zijn dit jaar 8 van de 18 leerlingen in het derde jaar bouwwetenschappen meisjes.