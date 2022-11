Tuikabelbrug vanaf vandaag open voor verkeer

door Dirk Billion

De Tuikabelbrug in Godsheide bij Hasselt is vandaag geopend voor alle verkeer. Daarmee is voor Hasselt de vijfde brug over het Albertkanaal verhoogd. Het doel is bekend: meer of hoger gestapelde vrachtschepen door kunnen laten. Maar de Tuikabelbrug is toch een speciaal geval. Ooit een witte olifant als nutteloos bouwwerk, nu een parel met aandacht voor fietsers, wandelaars en veel groen. Al moet dat nog worden aangelegd.